Сахалинка одолжила банковскую карту знакомой мошеннице

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 39-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что с банковской карты, на которую поступали пенсионные начисления ее брата пропали деньги в размере 36 тысяч рублей.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что потерпевшая дала попользоваться кредиткой брата своей знакомой. Ввиду отсутствия собственной карты, та перечисляла на нее свои денежные средства и производила различные операции. В один из дней счет потерпевшего поступили пенсионные начисления. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая перевела чужие денежные средства на счёт своей дочери, и на следующий месяц сделала тоже самое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: УМВД России по Сахалинской области