Сахалинка одолжила банковскую карту знакомой мошеннице
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 39-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что с банковской карты, на которую поступали пенсионные начисления ее брата пропали деньги в размере 36 тысяч рублей.
В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что потерпевшая дала попользоваться кредиткой брата своей знакомой. Ввиду отсутствия собственной карты, та перечисляла на нее свои денежные средства и производила различные операции. В один из дней счет потерпевшего поступили пенсионные начисления. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая перевела чужие денежные средства на счёт своей дочери, и на следующий месяц сделала тоже самое.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: УМВД России по Сахалинской области
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?