Жительница областного центра чуть не лишилась автомобиля из-за неуплаты задолженности

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 на исполнении находится 5 исполнительных производств о взыскании с сахалинки задолженности по налоговым платежам и в пользу организации ТЭК на общую сумму 74400 руб., однако исполнять свои финансовые обязательства женщина не торопилась. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УФССП России по Сахалинской области.

В целях проверки имущественного положения должницы судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. На основании полученных от ГИБДД сведений установлено, что за гражданкой зарегистрировано автотранспортное средство, в отношении которого представителем закона вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

При неоднократном выходе по адресу сахалинки установить ее и принадлежащий ей автомобиль не представилось возможном, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об исполнительном розыске ее имущества. После того, как автомобиль был установлен, благодаря содействию сотрудников ГИБДД, представителем закона осуществлен выезд к месту нахождения автомобиля и незамедлительно наложен арест. Так как задолженность так и не была оплачена, представителем закона были приняты меры к реализации арестованного имущества.

Осознав серьезность ситуации и не желая остаться без автомобиля, должница оплатила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать долги, а также рекомендует следить за своими финансовыми обязательствами с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».