Сахалинец украл оградку с одной могилы и установил на другую
В конце августа в дежурную часть полиции Охи поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила стражам порядка, что неизвестные похитили с могилы её ее покойной родственницы металлическую оградку, стоимостью около 18 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска обследовали место происшествия и провели комплекс необходимых розыскных мероприятий. В результате им удалось установить личность злоумышленника, коим оказался 28-летний ранее судимый местный житель.
Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что решил заниматься благоустройством могил, и разместил в сети Интернет соответствующее объявление. Но когда поступил заказ, подозреваемый взял деньги и истратил их на свои нужды. Чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации, молодой человек похитил оградку с могилы родственника потерпевшей, перекрасил и установил на другую.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению иных противоправных деяний.
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