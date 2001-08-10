На Сахалине выявили несколько попыток незаконного вылова рыбы
В рамках операции «Путина-2018» на территории Сахалинской области транспортные полицейские пресекли несколько попыток незаконного вылова водных биоресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском ЛО МВД России на транспорте.
В поселке Лесное Корсаковского района транспортными полицейскими задержан гражданин 1987 года рождения, который незаконно добыл 31 особь рыбы лососевых видов. В ходе осмотра места происшествия изъята сама рыба и орудие лова - ставная сеть длиной 30 метров.
Аналогичный случай выявлен сотрудниками дальневосточной транспортной полиции в селе Яблочное Холмского района. Стражами правопорядка установлен 30-летний житель Сахалинской области, который производил незаконный вылов рыбы с помощью ставной сети. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: ставная сеть длиной 30 метров, 15 особей горбуши.
В Корсаковском районе в устье реки Мерея выявлен 50-летний мужчина, выловивший 26 особей рыбы лососевых видов. С места происшествия изъята ставная сеть, рыбацкий костюм и незаконно добытые водные биоресурсы.
Схожий факт выявлен транспортными полицейскими Сахалина на берегу залива Терпения в Поронайском районе, где был задержан гражданин 1955 года рождения, который с помощью сетки незаконно выловил 12 особей рыбы лососевых видов.
За несколько дней сотрудниками сахалинской транспортной полиции изъято более 100 особей незаконно добытой рыбы лососевых видов, почти 200 метров ставных сетей, рыбацкие костюмы и плавсредство.
По данным фактам сотрудниками Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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