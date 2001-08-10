Сразу двое сахалинцев отдали деньги мошенникам

Жертвами злоумышленников стала 38-летняя жительница областного центра, и 71-летний житель Поронайска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В обоих случаях аферисты действовали по классической схеме. Позвонив по телефону, они представились близкими родственниками потерпевших и сообщили, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершили серьезное правонарушение, а для урегулирования щекотливого вопроса с правоохранительными органами им необходимо срочно перечислить деньги.

Поддавшись на обман аферистов, потерпевшие перевели им по 30 и 40 тысяч рублей, а только потом обратили внимание, что номера, по которым с ними связывались «родственники», зарегистрированы в других регионах. Как позже выяснили сотрудники полиции, звонили заявителям из Краснодарского края.

Не смотря на то, что схема телефонного мошенничества «мама/папа я попал в ДТП» уже давно всем известна, злоумышленникам до сих пор удается выманивать деньги из граждан, манипулируя их волнением за близких людей. УМВД России по Сахалинской области призывает граждан быть более бдительными и после аналогичных звонков в первую очередь связываться с родственниками, чтобы убедиться, что с ними все в порядке и незамедлительно сообщить о звонке в правоохранительные органы. Ни в коем случае не надо впадать в панику и выполнять все действия, которые вам диктуют на другом конце провода. Также следует рассказать своим пожилым родственникам о подобной схеме мошенничества.