Сахалинские полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков на Сахалин

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в островной регион. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Оперативники установили, что с материковой части страны в Южно-Сахалинск направлено несколько почтовых направлений с наркотиками. При этом посылки были адресованы «подставным лицам», а получить их должен был 28-летний гражданин, который специально прибыл на Сахалин с целью поставки и дальнейшего сбыта наркотических средств.

В результате целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники УКОН вычислили почтовые отправления с запрещенными веществами и задержали подозреваемого. В посылках стражи порядка обнаружили сам наркотик, который был замаскирован в емкости из-под спортивного питания. Проведенное исследование показало, что в банках находился синтетический наркотик, общим весом более полутора килограмм.

При обыске квартиры подозреваемого правоохранители также обнаружили инструментарий для упаковки и фасовки наркотиков по дозам, а также фальшивые документы на несуществующих граждан, на имена которых были адресованы почтовые отправления.

Также, при реализации оперативных мероприятий полицейскими была получена информация, что на одном из отделений находится еще одна посылка с запрещённым веществом, которая была обнаружена и изъята стражами порядка. В ней также находился закамуфлированный под протеин наркотик весом около килограмма.

Всего из незаконного оборота сотрудниками УКОН было изъято 2 килограмма 600 грамм синтетического наркотика.

По данному факту возбужден ряд уголовных дел. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Санкции инкриминируемых злоумышленнику статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.