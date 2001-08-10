В многомиллионном хищении электроэнергии уличили председателя сахалинского СНТ «Коммунальник»

В августе 2018 года при обследовании электросетей садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник» специалисты Сахалинэнерго выявили самовольное подключение трансформаторной подстанции к высоковольтной линии и несанкционированное потребление электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго»

Энерговоровство в масштабах дачного поселка обеспечил председатель СНТ, действия которого не только нанесли ущерб энергокомпании, но и грозят серьезными последствиями собственникам 160 участков данного товарищества, а также СНТ «Труд», которое тоже запитано от этой подстанции. В настоящее время энергетиками подано заявление в УМВД РФ по Сахалинской области о возбуждении уголовного дела по данному факту, решается вопрос о прекращении электроснабжения незаконно подключенной трансформаторной подстанции.

В ходе проверки установлено, что председатель СНТ собирал с собственников участков и жилых домов плату за потребленную электроэнергию, однако использовал эти средства по своему усмотрению. Кроме факта энерговоровства, выяснилось, что в садовом товариществе нет квалифицированного специалиста, способного осуществлять надлежащий контроль работы высоковольтного оборудования. Неудовлетворительное состояние сетей, на эксплуатацию которых в СНТ нет разрешительных документов, может стать причиной возгораний, создает угрозу жизни и здоровью окружающих. В связи с этим Сахалинэнерго направило в Сахалинское управление Ростехнадзора письмо с информацией о грубых нарушениях эксплуатации сетей.

В соответствии с утвержденными законодательством формами расчета специалисты Сахалинэнерго установили, что объем электроэнергии, незаконно потребленной садовым товариществом превысил 29 млн кВт∙ч, что повлекло многомиллионные убытки энергокомпании. Председатель СНТ признал факт грубого нарушения законодательства, акт о неучтенном электропотреблении, подписанный им, приложен к заявлению о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).