В многомиллионном хищении электроэнергии уличили председателя сахалинского СНТ «Коммунальник»
В августе 2018 года при обследовании электросетей садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник» специалисты Сахалинэнерго выявили самовольное подключение трансформаторной подстанции к высоковольтной линии и несанкционированное потребление электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго»
Энерговоровство в масштабах дачного поселка обеспечил председатель СНТ, действия которого не только нанесли ущерб энергокомпании, но и грозят серьезными последствиями собственникам 160 участков данного товарищества, а также СНТ «Труд», которое тоже запитано от этой подстанции. В настоящее время энергетиками подано заявление в УМВД РФ по Сахалинской области о возбуждении уголовного дела по данному факту, решается вопрос о прекращении электроснабжения незаконно подключенной трансформаторной подстанции.
В ходе проверки установлено, что председатель СНТ собирал с собственников участков и жилых домов плату за потребленную электроэнергию, однако использовал эти средства по своему усмотрению. Кроме факта энерговоровства, выяснилось, что в садовом товариществе нет квалифицированного специалиста, способного осуществлять надлежащий контроль работы высоковольтного оборудования. Неудовлетворительное состояние сетей, на эксплуатацию которых в СНТ нет разрешительных документов, может стать причиной возгораний, создает угрозу жизни и здоровью окружающих. В связи с этим Сахалинэнерго направило в Сахалинское управление Ростехнадзора письмо с информацией о грубых нарушениях эксплуатации сетей.
В соответствии с утвержденными законодательством формами расчета специалисты Сахалинэнерго установили, что объем электроэнергии, незаконно потребленной садовым товариществом превысил 29 млн кВт∙ч, что повлекло многомиллионные убытки энергокомпании. Председатель СНТ признал факт грубого нарушения законодательства, акт о неучтенном электропотреблении, подписанный им, приложен к заявлению о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Областные соревнования по гольфу прошли на Сахалине
- 11:26 Сегодня На Курилах сотрудникам компании не выплатили 4 миллиона рублей
13:15 Сегодня В Южно-Сахалинске протестируют навыки лыжников и сноубордистов
13:21 Сегодня Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований
- 17:47 Сегодня В Сахалинской области приступили к сбору урожая
- 17:20 Сегодня Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области
- 15:17 Сегодня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?