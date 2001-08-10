На Камчатке пьяная автоледи на «тойоте» сбила мотоциклиста

Накануне, 11 сентября, на Камчатке в 19:10 напротив дома № 121/2 по улице Океанской в Петропавловске-Камчатском произошло первое ДТП. 44-летняя женщина-водитель за рулем «Тойоты-Рав 4», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу мотоциклу «Ямаха» под управлением 25-летнего байкера, который ехал навстречу. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу, сообщает «Кам 24».

В 19:35 на 22 километре трассы Елизово – поселок Паратунка 37-летний водитель на «Ниссан-Санни» ехал в сторону Паратунки. Во время разворота мужчина не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с «Митсубиси-Паджеро-Мини» под управлением 20-летнего жителя Вилючинска, двигавшегося в попутном направлении. В аварии пострадали два пассажира «Ниссана» 25-ти и 45-ти лет. Им назначено амбулаторное лечение.

В 20:45 напротив дома № 31А по улице Пограничной в Петропавловске 34-летний мужчина на «Тойоте-Целика» без прав проехал на красный сигнал светофора. В результате иномарка сбила 38-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. Врачи скорой помощи госпитализировали травмированного мужчину в нейрохирургическое отделение камчатской краевой больницы.

За сутки автоинспекторы выявили двух водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Еще водителей двое от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 16 пешеходов нарушили правила дорожного движения. Выявлено пять водителей, которые сели за руль транспортных средств, не имея права управления. 20 человек управляли транспортными средствами, не используя ремни безопасности.