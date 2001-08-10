Сахалинка хотела купить собаку и отдала деньги мошенникам
12 сентября в дежурную часть полиции Холмска поступило заявление от 33-летней жительницы села Яблочное. Женщина рассказала, что неизвестный обманул ее и похитил 15 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 29 августа потерпевшая разметила на одном из сахалинских сайтов объявление о покупке породистой собаки. На следующий день женщине пришло сообщение от незнакомца с предложением отправить ей щенка из Хабаровка в город Южно-Сахалинск. Стоимость щенка, по словам мужчины, составляла 12 тысяч рублей. За пересылку мошенник потребовал еще надо будет 1,5 тысячи рублей.
В этот же день женщина перевела деньги, а на следующий день оплатила доставку. Номер продавца стал недоступен.
Установлено, что данный номер зарегистрирован в Кемеровской области.
По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), возбуждено уголовное дело.
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