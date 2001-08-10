Сахалинка хотела купить собаку и отдала деньги мошенникам

12 сентября в дежурную часть полиции Холмска поступило заявление от 33-летней жительницы села Яблочное. Женщина рассказала, что неизвестный обманул ее и похитил 15 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 29 августа потерпевшая разметила на одном из сахалинских сайтов объявление о покупке породистой собаки. На следующий день женщине пришло сообщение от незнакомца с предложением отправить ей щенка из Хабаровка в город Южно-Сахалинск. Стоимость щенка, по словам мужчины, составляла 12 тысяч рублей. За пересылку мошенник потребовал еще надо будет 1,5 тысячи рублей.

В этот же день женщина перевела деньги, а на следующий день оплатила доставку. Номер продавца стал недоступен.

Установлено, что данный номер зарегистрирован в Кемеровской области.

По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), возбуждено уголовное дело.