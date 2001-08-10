На семнадцатилетнего сахалинского наркодилера завели уголовное дело
Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области рассмотрел уголовное дело направленное Сахалинской транспортной прокуратурой в отношении несовершеннолетнего местного жителя по ч. 3 ст. 229.1 – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре, 17- летний студент одного из учебных заведении областного центра, заранее договорившись со своим знакомым, получил предложение о заказе наркотического средства из Китая, отразив при этом свои установочные данные для получения наркотика в почтовом отделении города Корсакова.
Несовершеннолетний прибыл в почтовое отделение для получения синтетического наркотика в размере более 50 граммов, заполнив извещение на свое имя, где и был задержан сотрудниками Сахалинской таможни.
В ходе активного сотрудничества со следствием осужденный добровольно выдал наркотическое средство, в содеянном раскаялся, вину признал в полном объеме.
С учетом активного сотрудничества со следствием, характеризующих личность подсудимого материалов, последнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Приговор в законную силу не вступил.
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