Холмские полицейские задержали подозреваемого в краже
В начале сентября в отдел полиции Холмска обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что из её квартиры похищен планшет стоимостью 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.
Как было установлено, подозреваемый находился в гостях у потерпевшей, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры и её супруг уснули, чем и воспользовался подозреваемый, прихватив с собой гаджет.
Похищенный планшет был обнаружен и изъят сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние – до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Сахалинские футболисты получили серебряные медали зонального турнира первенства России
09:27 Сегодня «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
11:18 Сегодня Соревнования по конному спорту пройдут в Троицком
11:22 Сегодня Команда детской спортивной школы выиграла чемпионат Ногликского района по футболу
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
- 18:12 7 Сентября Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов
- 18:10 7 Сентября Действия правительства России в рыбохозяйственной сфере назвали хаосом
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:10 Сегодня В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
- 16:09 Сегодня Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке
- 16:01 Сегодня На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
- 14:20 Сегодня Акция «Активный двор» прошла в Ново-Александровске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?