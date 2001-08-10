Холмские полицейские задержали подозреваемого в краже

В начале сентября в отдел полиции Холмска обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что из её квартиры похищен планшет стоимостью 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

Как было установлено, подозреваемый находился в гостях у потерпевшей, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры и её супруг уснули, чем и воспользовался подозреваемый, прихватив с собой гаджет.

Похищенный планшет был обнаружен и изъят сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние – до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.