У молодого сахалинца изъяли наркотики

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску 25-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе осмотра транспортного средства подозреваемого в передней пассажирской двери был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. На заднем сидении сотрудниками полиции также был найден бумажный сверток с веществом растительного происхождения темно-бурого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что в изъятых смесях находится табак, масло канабиса, а также наркосодержащее средство синтетического происхождения. Масса синтетики составила 0,45 грамм, а масла каннабиса 0,37 граммов.

В настоящий момент подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области