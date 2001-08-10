Жителя Макарова позозревают в ложном доносе

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ложного доноса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В августе нынешнего года подозреваемый обратился в районный отдел полиции с заявлением о том, что его ограбили двое подростков. Якобы несовершеннолетние отняли у него дорогостоящий телефон.

Впоследствии сотрудниками полиции была проведена процессуальная проверка, в результате которой сведения, указанные подозреваемым, не подтвердились.

Предварительно установлено, что в день пропажи телефона мужчина находился в гостях, где употреблял спиртное. По неустановленной причине, он затаил обиду на двух вышеуказанных подростков, которые также присутствовали в квартире. В какой-то момент подозреваемый собственноручно отдал телефон одному из ребят, после чего сразу ушел домой. Подросток в свою очередь передал смартфон своему отцу, чтобы тот вернул его законному владельцу. К этому времени злоумышленник обратился с заявлением в полицию о якобы совершенном в его отношении противоправном деянии.

В действиях указанного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Санкции статьи предусматривают штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.