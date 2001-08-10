Жителя Макарова позозревают в ложном доносе
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ложного доноса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В августе нынешнего года подозреваемый обратился в районный отдел полиции с заявлением о том, что его ограбили двое подростков. Якобы несовершеннолетние отняли у него дорогостоящий телефон.
Впоследствии сотрудниками полиции была проведена процессуальная проверка, в результате которой сведения, указанные подозреваемым, не подтвердились.
Предварительно установлено, что в день пропажи телефона мужчина находился в гостях, где употреблял спиртное. По неустановленной причине, он затаил обиду на двух вышеуказанных подростков, которые также присутствовали в квартире. В какой-то момент подозреваемый собственноручно отдал телефон одному из ребят, после чего сразу ушел домой. Подросток в свою очередь передал смартфон своему отцу, чтобы тот вернул его законному владельцу. К этому времени злоумышленник обратился с заявлением в полицию о якобы совершенном в его отношении противоправном деянии.
В действиях указанного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Санкции статьи предусматривают штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Сахалинские футболисты получили серебряные медали зонального турнира первенства России
09:27 Сегодня «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
11:18 Сегодня Соревнования по конному спорту пройдут в Троицком
11:22 Сегодня Команда детской спортивной школы выиграла чемпионат Ногликского района по футболу
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
- 18:12 7 Сентября Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов
- 18:10 7 Сентября Действия правительства России в рыбохозяйственной сфере назвали хаосом
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:10 Сегодня В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
- 16:09 Сегодня Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке
- 16:01 Сегодня На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
- 14:20 Сегодня Акция «Активный двор» прошла в Ново-Александровске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?