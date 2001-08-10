Кражу дорогостоящего ноутбука раскрыла полиция Южно-Сахалинска
Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 38-летняя местная жительница. Из квартиры потерпевшей был похищен ноутбук стоимостью почти 37 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника – местного жителя 1979 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства похищенный ноутбук был обнаружен и изъят. В скором времени он будет возвращен законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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