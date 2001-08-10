Жительница Охи перевела мошенникам деньги за «перезагрузку» банковской карты
На мобильный телефон 63-летней потерпевшей поступил телефонный звонок. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине, что в настоящий момент неизвестные пытаются взять крупный кредит с ее банковской карты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Мужчина успокоил заявительницу, сообщив, что попытка злоумышленников пресечена, но они успели отключить смс-банкинг. Чтобы снова активировать услугу женщине якобы необходимо «перезагрузить» карту в терминале самообслуживания банка и ввести пин-код.
Поверив мошеннику, женщина дошла до ближайшего терминала, после чего исполнила все манипуляции с картой, которые он ей надиктовал по телефону. В результате, сама того не понимая, потерпевшая собственноручно перевела злоумышленнику 65 тысяч 523 рубля.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.
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