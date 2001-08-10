В Южно-Сахалинске устраняют порыв на сетях водоснабжения
Вечером в понедельник, 17 сентября, произошёл порыв на сетях водоснабжения. Они проходят в районе детского сада #11 «Ромашка». В результате происшествия подвал дошкольного учреждения начал заполняться водой, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Сразу же на место были вызваны специалисты МКП «Городской водоканал» и МКУ «ЭХСУО». Эта организация занимается обслуживанием всех учреждений системы образования областного центра. Чтобы выяснить, откуда именно поступает вода в подвал детского сада, водоснабжение учреждения пришлось приостановить. Кроме того, для проведения мероприятий по устранению причины происшествия, чем сейчас занимаются сотрудники указанных организаций, может потребоваться привлечение тяжелой техники. В этой связи для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников учреждения, было принято решение о закрытии детского сада во вторник, 18 сентября, на время проведения работ. Как только данное решение было принято, о нем вечером оповестили родителей дошколят. Семьям, нуждающимся в дневном размещении детей в дошкольных учреждениях, предложили места в детских садах города.
С каждой нуждающейся семьей администрация сада работает индивидуально. Ситуация находится на контроле департамента образования города.
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