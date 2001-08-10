В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли квартирную кражу
Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о квартирной краже. Из частного дома 50-летней местной жительницы были похищены бытовая техника и средства связи. Как оказалось, потерпевшая не закрыла входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
На место выехала следственно-оперативная группа. Информация также была передана наружным службам для отработки района, в котором произошла кража.
В скором времени сотрудниками патрульно-постовой службы был замечен мужчина, который нес микроволновую печь. Увидев полицейских, гражданин бросил ее в кусты и попытался скрыться, но был задержан стражами порядка.
Выяснилось, что подозреваемый 1965 года рождения проживает неподалеку от потерпевшей и ведет асоциальный образ жизни. Воспользовавшись тем, что дверь в дом заявительницы была не заперта, он в несколько заходов вынес телевизор, музыкальный центр, микроволновую печь, фотоаппарат и два мобильных телефона. Украденное он спрятал и в дальнейшем намеревался перепродать. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий похищенное было обнаружено, изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливается его причастность к иным противоправным деяниям.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:17 12 Сентября ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
14:33 12 Сентября В Южно-Сахалинске открылся российско-японский научный семинар
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
09:27 14 Сентября «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:25 Вчера В Поронайске и Корсакове появились городские центры управления
- 17:12 Вчера 150 новых уличных урн установят в Южно-Сахалинске
- 15:00 Вчера Сахалинец погасил долг по алиментам, чтобы не потерять работу за рубежом
- 13:44 Вчера На Сахалине открылся международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?