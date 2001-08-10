В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли квартирную кражу

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о квартирной краже. Из частного дома 50-летней местной жительницы были похищены бытовая техника и средства связи. Как оказалось, потерпевшая не закрыла входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. Информация также была передана наружным службам для отработки района, в котором произошла кража.

В скором времени сотрудниками патрульно-постовой службы был замечен мужчина, который нес микроволновую печь. Увидев полицейских, гражданин бросил ее в кусты и попытался скрыться, но был задержан стражами порядка.

Выяснилось, что подозреваемый 1965 года рождения проживает неподалеку от потерпевшей и ведет асоциальный образ жизни. Воспользовавшись тем, что дверь в дом заявительницы была не заперта, он в несколько заходов вынес телевизор, музыкальный центр, микроволновую печь, фотоаппарат и два мобильных телефона. Украденное он спрятал и в дальнейшем намеревался перепродать. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий похищенное было обнаружено, изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливается его причастность к иным противоправным деяниям.