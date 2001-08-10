В Шахтерске неизвестный водитель сбил ребёнка-велосипедиста

В понедельник, 17 сентября, около полудня неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в южном направлении по улице Угольной в городе Шахтёрске. В районе дома № 30 он совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, которая двигалась в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11 - летняя девочка получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.