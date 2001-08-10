Сахалинская компания незаконно вывела из России 37 млн рублей

37 млн рублей незаконно вывела за границу сахалинская компания. Факт невозврата денег в Россию выявили сахалинские таможенники.

Российская фирма заключила с японской компанией контракт на поставку автомототехники. В Японию за товар было перечислено почти 422 миллиона японских иен. При этом товаров было поставлено в Россию на 349,5 миллиона японских иен.

Проведенная таможенниками проверка показала, что не вся автомототехника была ввезена в Россию. Сумма за неввезенный товар составила 72,5 миллиона японских иен, что в пересчете на рубли составляет 37 миллионов рублей, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской таможне.

В соответствии с валютным законодательством островная компания должна была предпринять все меры по возврату денежных средств за неввезённый товар.

В отношении юридического лица Сахалинская таможня возбудила административное дело по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ по факту невыполнения обязанности по возврату денежных средств в Российскую Федерацию, уплаченных иностранной компании за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары.