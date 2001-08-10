В Долинске полицейские раскрыли серию краж

Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило несколько заявлений от одной из местных телекоммуникационных компаний о том, что с чердачных помещений жилых домов стали пропадать кабели, принадлежащие данной организации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к данным деяниям. Им оказался мужчина 1992 года рождения, ранее работавший в компании. Он знал месторасположение кабелей, потому ему не составило труда их похитить, а затем сдать их пункт приема металлолома. Суммарный ущерб превысил 60 тысяч рулей. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.