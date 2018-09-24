Полиция Корсакова пресекла факт незаконной добычи биоресурсов

Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2018» совместно с сотрудниками СКТУ и при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии был пресечен факт незаконной добычи водных биоресурсов, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области.

32-летний местный житель, находясь на побережье озеро Тунайча при помощи ставной сети, являющейся запрещенным орудием лова, незаконно добывал рыбу лососевых пород в местах ее нереста.

При задержании злоумышленника стражами порядка были обнаружены и изъяты 152 особи кеты и 4 особи рыбы горбуши. Сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях с причинением крупного ущерба. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – от двух до пяти лет лишения свободы.