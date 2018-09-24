Тихоокеанское
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14:26, 24.09.18 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Томари полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев

Сотрудниками ОМВД России по Томаринскому городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации. Установлено, что 50-летний житель райцентра зарегистрировал в своей квартире 12 граждан из ближнего зарубежья. При этом указанные лица на его жилплощади никогда не проживали, уточнили ТИА «Острова» в региональной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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