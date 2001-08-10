Сахалинцы продолжают переводить деньги телефонным мошенникам

За прошедшие сутки в областном центре зарегистрированы два случая телефонного мошенничества в отношении сахалинцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Так, в 15.00 в отдел МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 55-летней женщины о том, что у нее путем обмана похитили денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, на телефон потерпевшей позвонил неизвестный гражданин и представился ее родственником. Мужчина сообщил, что в настоящее время находится на Сахалине в командировке и его остановили сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде. Чтобы избежать ответственности, ему необходимы денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Гражданка согласилась и выполнила указания мошенника. После перевода денег телефон злоумышленника стал недоступен. Установлено, что номер зарегистрирован на территории Краснодарского края.

Спустя полчаса в полицию поступило заявление от 39-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что её мужу на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестный на другом конце провода стал угрожать, что причинит телесные повреждения его брату. Во избежание этого необходимо перечислить выкуп в сумме 70 тысяч рублей на указанный счет. Потерпевшие выполнили все условия злоумышленника, после чего телефон стал в не зоне доступа. Только тогда заявители решили связаться со своим родственником, и узнали, что на самом деле с ним все в порядке.

В обоих случаях по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», возбуждены уголовные дела.

УМВД области напоминает гражданам, что в подобных случаях в первую очередь стоит успокоиться и перезвонить на номер того, кем представился человек с незнакомого номера. Обычно этого хватает, чтобы убедиться в том, что звонящий является мошенником. Кроме того, любое немедленное требование перевода денежных средств изначально должно вас насторожить, будь то ситуация с ДТП или другие обстоятельства. Злоумышленники все время придумывают новые способы обмана, поэтому самым главным правилом является следующие – никогда и ни при каких условиях не переводите деньги на чужие счета до того момента, как полностью разберетесь в ситуации. Обязательно доведите эту информацию до всех своих близких и родственников, особенно пожилых людей, которые более доверчивы и подвержены психологическим атакам злоумышленников.