Полиция в Южно-Сахалинске задержала молодого вора

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в серии имущественных преступлений. Молодому человеку инкриминируется угон, автомобильные кражи, а также кража телефона и денежных средств, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале августа злоумышленник угнал мопед. Поздно вечером, когда он ехал на похищенном транспорте по проспекту Мира, он заметил женщину, которая возвращалась домой, и предложил ее подвезти. Гражданка согласилась. Чтобы во время поездки у нее не выпал мобильный телефон, она, не подозревая подвоха, передала его на время злоумышленнику. Подозреваемый довез потерпевшую до дома, но имущество не вернул, а сразу уехал.

Впоследствии при помощи украденного телефона злоумышленник списал с банковских счетов потерпевшей 16 тысяч рублей. Дорогостоящим гаджетом он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. При дальнейшем разбирательстве также было установлено, что указанный гражданин совершил две кражи из автомобилей. В первом случае злоумышленник воспользовался тем, что владелец машины не запер салон и похитил дорогостоящие инструменты. Во втором случае выкрал компрессор и палатку через разбитое боковое стекло.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудниками уголовного розыска устанавливается причастность подозреваемого к иным противоправным деяниям.