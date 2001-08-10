В Охе покупательница украла телефон у продавца, чтобы вернуть за деньги

Сотрудниками ОМВД России по городском округу «Охинский» задержана 62-летняя местная жительница, подозреваемая в краже гаджета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Установлено, что потерпевшая работает в магазине продавцом. В какой-то момент она, занимаясь выкладкой товара, положила свой телефон на витрину. В это время в магазин зашла покупательница. Женщина взяла лежащий на витрине телефон и поспешила уйти, решив вернуть данный гаджет за вознаграждение его владельцу. По камерам видеонаблюдения её личность была установлена, а сама женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.