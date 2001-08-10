Долинские полицейские раскрыли угон и кражу

В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление об угоне иномарки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля, который был брошен в селе Сокол, а затем задержали граждан, подозреваемых в совершении угона. Ими оказались молодые люди 1999 и 2002 годов рождения. Оба ранее судимы, сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции.

Предварительно установлено, что подозреваемые целенаправленно искали автомобиль, который легко было угнать, и в скором времени обнаружили транспортное средство потерпевшего. Хоть машина и была оборудована сигнализацией, владелец оставил внутри замка зажигания ключ, а дверь была не заперта, что значительно упростило задачу злоумышленников.

Они угнали машину, воспользовались транспортным средством по своему усмотрению, а затем бросили иномарку и скрылись.

Полицейские также установили причастность данных граждан к еще одному противоправному деянию. Известно, что подозреваемые путем разбития оконного стекла проникли в чужую квартиру и похитили оттуда дорогую игровую приставку и различные предметы быта, причинив своими действиями ущерб на сумму 46 тысяч 500 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Один из злоумышленников задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ - основания задержания подозреваемого. В отношении второго подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки.