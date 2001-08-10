Тихоокеанское
информационное агентство
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13:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

Сегодня, 28 сентября, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км.

Как стало известно ТИА «Острова», шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на расстояние 10 км.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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