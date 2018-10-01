В Ногликском районе автомобиль наехал на пешехода

В субботу, 29 сентября 2018 года, на севере Сахалина произошла авария. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной ГАИ.

Примерно в 4 часа 21-летний водитель автомобиля «Nissan Gloria» двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». На 627 км не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, двигавшегося по пешеходной дорожке, после чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате дорожно- транспортного происшествия 27-летний пешеход, водитель и 20-летний пассажир получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.