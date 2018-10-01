На Сахалине сотрудниками полиции пресечен факт дачи взятки в крупном размере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области задержаны двое сотрудников госучреждения в сфере охраны водных биологических ресурсов, подозреваемые в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-служеб ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что указанные должностные лица намереваются получить 400 тысяч рублей за оставление без внимания фактов незаконной добычи рыбы лососевых пород на реке Тымь Ногликского района.

27 сентября в результате проведенной операции, подозреваемые были задержаны оперативниками с поличным при передаче денежных средств.