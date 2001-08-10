Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2018
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В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение
11:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Охинском районе в аварии погиб человек

В понедельник, 1 октября, около 11 часов 05 минут 52-летний водитель автомобиля Nissan Terrano двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха. Об этом сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД. На 847 километре он не учёл дорожные и погодные условия (дождь), не справился с управлением, после чего допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного

средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

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