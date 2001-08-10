Задержан злоумышленник, похитивший забытую дамскую сумку

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже сумки обратилась 31-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что забыла свою сумку в супермаркете, а когда вернулась, ее уже не было. В итоге утеряны были документы, банковские карты, дорогостоящий телефон, сигнализация и ключи от дома и автомобиля. Ущерб от кражи составил более 31 тысячи рублей, сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность причастного к пропаже сумки гражданина. Им оказался 44-летний житель областного центра. Мужчина, находясь в супермаркете, увидел оставленную на витрине женскую сумку, взял её и поспешил скрыться.

Установлено, что из похищенного у мужчины находился только мобильный телефон, остальное имущество потерпевшей злоумышленник выбросил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). К подозреваемому, давшему признательные показания, применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.