Место утечки воды в Южно-Сахалинске продолжают искать
Бригады продолжают искать аварийный участок трубопровода в районе детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске. С 5.30 организован подвоз воды в детский сад, чтобы учреждение запаслось водой. С 10.00 водовозка будет дежурить возле жилых домов, которые также остались без холодной воды.
Как сообщили ТИА «Острова» в МКП «Городской водоканал», ситуация осложняется тем, что утечка произошла на водопроводе, который не отображен на схеме инженерных сетей.
Без водоснабжения остались дома № 312, 312а, 314, 314а и детский сад, в остальных домах района вода есть.
Напомним, накануне во время ликвидации утечки, которая подтапливала территорию детского сада №11 «Ромашка», был обнаружен еще один порыв. Принято вынужденное решение отключить холодное водоснабжение ряда жилых домов.
Оперативную информацию жители могут узнать по телефону диспетчерской "Городского водоканала" 72-32-40.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
- 13:54 1 Октября Сахалинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 22 тонн селедки
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?