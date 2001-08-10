Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2018
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Место утечки воды в Южно-Сахалинске продолжают искать
09:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Место утечки воды в Южно-Сахалинске продолжают искать

Место утечки воды в Южно-Сахалинске продолжают искать

Бригады продолжают искать аварийный участок трубопровода в районе детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске. С 5.30 организован подвоз воды в детский сад, чтобы учреждение запаслось водой. С 10.00 водовозка будет дежурить возле жилых домов, которые также остались без холодной воды.

Как сообщили ТИА «Острова» в МКП «Городской водоканал», ситуация осложняется тем, что утечка произошла на водопроводе, который не отображен на схеме инженерных сетей.

Без водоснабжения остались дома № 312, 312а, 314, 314а и детский сад, в остальных домах района вода есть.

Напомним, накануне во время ликвидации утечки, которая подтапливала территорию детского сада №11 «Ромашка», был обнаружен еще один порыв.  Принято вынужденное решение отключить холодное водоснабжение ряда жилых домов.

Оперативную информацию жители могут узнать по телефону диспетчерской "Городского водоканала" 72-32-40. 

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