На Сахалине полицейские применили оружие, чтобы задержать водителя в состоянии опьянения
В ночь на 3 октября примерно в 1 час 45 минут, на 84 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» в Долинском районе, при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области подали сигнал об остановке водителю автомобиля японского производства. Водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и продолжил движение на большой скорости, выезжая при этом на полосу встречного движения, добавили ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Поскольку водитель игнорировал требования об остановке и создавал серьезную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, было принято решение применить табельное оружие. В результате грамотных действий сотрудников полиции автомобиль был блокирован, а злоумышленник задержан.
Как выяснилось, иномаркой управлял 38-летний гражданин, который был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства также выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
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