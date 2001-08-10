Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2018
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10:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе при ДТП пострадал ребенок

5 октября 2018 года, примерно в 10 часов 40 минут, 31 – летняя женщина, водитель автомобиля «Nissan Tiida», двигалась по улице Невельской в посёлке Троицкое Анивского района, при возникновении опасности для движения не приняла все возможные меры к экстренному торможению в результате чего совершила наезд на припаркованный автомобиль «Toyota Vitz».

В результате дорожно – транспортного происшествия 13 – летняя девочка, пассажир автомобиля «Toyota Vitz» получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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