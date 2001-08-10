В Южно-Сахалинске при аварии с «КамАЗом» погиб человек

6 октября 2018 года, примерно в 11 часов 15 минут, 60 – летний водитель автомобиля Nissan X-trai, двигался в северном направлении по улице Железнодорожной в областном центре. На перекрестке с улицей Пуркаева совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ», двигавшемся во встречном направлении.

В результате дорожно – транспортного происшествия 44 – летний пассажир автомобиля Nissan X-trai скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.