Кражу 120 тысяч рублей раскрыли полицейские Смирных

В сентябре нынешнего года в отдел МВД России по городскому округу «Смирныховский» обратилась 67-летняя местная жительница. С банковского счета пенсионерки пропали накопления в сумме 120 тысяч рублей. Сама потерпевшая редко пользовалась данным счетом, поэтому даже не знала, как давно пропали деньги. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональной полиции.

Сотрудник полиции проверили финансовые операции, проводимые со счетом потерпевшей, и выяснили, что последний раз крупные сумму обналичивали с карты заявительницы за две недели до того, как обнаружилась пропажа. В результате дельнейшего разбирательства стражи порядка установили, что к краже денег причастна знакомая потерпевшей – 25-летняя ранее судимая гражданка.

Как выяснилось, ранее заявительница попросила подозреваемую снять с карты немного денег, передала ей кредитку и сообщила пин-код. Зная, что потерпевшая не сильна в современных методах контроля денежных средств, злоумышленница помимо требуемой суммы обналичила еще 120 тысяч рублей и забрала себе. После чего отдала деньги и карту потерпевшей, а похищенные средства потратила по личному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.