Полиция Углегорска задержала подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью
В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение от фельдшера одной из больниц райцентра. Медиками была оказана помощь местному жителю, у которого диагностировано проникающее ножевое ранение брюшной полости и состояние алкогольного опьянения.рибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 52-летний житель райцентра, ранее уже попадавший в поле зрения оперативников. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснил злоумышленник, находясь в одной квартире с потерпевшим,
они распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в драку. Тогда подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту один удар холодным оружием в область брюшной полости, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.
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