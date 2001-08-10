Шесть бригад ведут восстановительные работы на двух ЛЭП в Южно-Сахалинске
Оперативно-выездные и ремонтные бригады ПАО «Сахалинэнерго» ведут восстановительные работа на двух кабельных линиях электропередачи в г. Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в компании.
Отключение ЛЭП произошло сегодня около 12 часов. Это привело к нарушению электроснабжения ряда улиц в областном центре.
Энергетики в оперативном порядке сразу приступили к поиску неисправности, локализации поврежденного участка.
К 15 часам большую часть потребителей удалось запитать по другим линиям.
В настоящее время без электроснабжения остаются дома по следующим адресам:
- ул. Амурская, 29;
- ул. Курильская, 55, 59;
- ул. Хабаровская, 58, 60;
- Спортивный проезд, 9 - 17-б;
- ул. Тихоокеанская, 2 - 10-а;
- ул. Горького, 2, 2-а.
В ремонтных работах задействованы 6 бригад энергокомпании в составе 18 человек и 6 единиц техники. В связи со сложностью проведения земляных работ восстановить электроснабжение планируется к 21 часу.
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