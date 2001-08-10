Шесть бригад ведут восстановительные работы на двух ЛЭП в Южно-Сахалинске

Оперативно-выездные и ремонтные бригады ПАО «Сахалинэнерго» ведут восстановительные работа на двух кабельных линиях электропередачи в г. Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Отключение ЛЭП произошло сегодня около 12 часов. Это привело к нарушению электроснабжения ряда улиц в областном центре.

Энергетики в оперативном порядке сразу приступили к поиску неисправности, локализации поврежденного участка.

К 15 часам большую часть потребителей удалось запитать по другим линиям.

В настоящее время без электроснабжения остаются дома по следующим адресам:

- ул. Амурская, 29;

- ул. Курильская, 55, 59;

- ул. Хабаровская, 58, 60;

- Спортивный проезд, 9 - 17-б;

- ул. Тихоокеанская, 2 - 10-а;

- ул. Горького, 2, 2-а.

В ремонтных работах задействованы 6 бригад энергокомпании в составе 18 человек и 6 единиц техники. В связи со сложностью проведения земляных работ восстановить электроснабжение планируется к 21 часу.