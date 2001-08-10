Иностранного сапожника задержали в Южно-Сахалинске

Деятельность иностранного гражданина, занимающегося оказанием незаконных бытовых услуг на территории Южно-Сахалинска, пресекли сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Во время рейда рядом с магазином «Парус» (ул. Ленина, 174/4) сотрудники департамента выявили незаконного мигранта, осуществлявшего ремонт обуви. Было установлено, что данный гражданин находится на территории России без каких-либо документов, удостоверяющих его личность.

Инструменты, с помощью которых ремонтировалась обувь, изъяли, а нарушителя доставили в управление по вопросам миграции и разместили в камере административно задержанных УМВД России по Сахалинской области для дальнейшего принятия мер миграционного контроля.