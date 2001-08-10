Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денежных средств

Как стало известно ТИА "Острова", 8 октября в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от гражданина, который сообщил, что у него похитили 89 тысяч рублей.

Во время беседы с потерпевшим стражи порядка выяснили, что мужчина недавно получил оплату за работу в иностранной валюте и решил обменять ее на рубли. В банке он не пересчитал полученные деньги и отправился домой, где положил наличные в сейф. Лишь в дальнейшем, собираясь совершить покупку, он обнаружил недостачу упомянутой суммы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданку, причастную к краже денежных средств – ей оказалась сотрудница кредитного учреждения. Как оказалось, во время обмена валюты она воспользовалась тем, что заявитель отвлекся, и оставила часть разменянных денег себе. 40 тысяч рублей сотрудники полиции изъяли, остальное гражданка успела потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.