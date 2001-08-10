В аварии на корсаковской трассе пострадал ребенок и погиб мужчина

9 октября 2018 года, примерно в 08 часов 30 минут, 42-летний водитель автомобиля Toyota Crown Majesta, двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Корсаков». На 12 км при опережении автомобиля Toyota Corolla Filder не справился с управлением транспортного средства и совершил с ним столкновение, после чего автомобиль Toyota Crown Majesta откинуло на автомобиль Mitsubishi Pajero, который двигался в южном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира, в том числе 3-летний ребёнок получили телесные повреждения. Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.