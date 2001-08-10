Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2018
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Житель Сахалина давал взятку в миллион за незаконную икру

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