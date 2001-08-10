Сахалинец воровал из магазинов брендовые вещи и технику
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в серии краж. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что в период с мая по август нынешнего года, указанный гражданин совершал кражи товаров в различных магазинах города. Чаще всего злоумышленник приходил в крупные торговые центры с большим потоком посетителей и похищал комплектующие к цифровой технике, брендовую одежду и другие предметы, которые можно было легко унести с собой, а затем перепродать. Чтобы не быть пойманным охраной, злоумышленник носил с собой инструмент, которым в случае необходимости избавлялся от антикражных устройств. Таким образом, обвиняемому удалось совершить семь хищений, до момента пока он не был задержан сотрудниками уголовного розыска.
При производстве предварительного следствия собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения. В настоящий момент уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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