Сахалинец угнал авто, выгнав пассажирку
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина 1996 года рождения, обвиняемого в открытом хищении чужого транспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что 29 ноября 2017 года в ночное время суток подозреваемый находился в районе одного из зданий, расположенных на улице Армейская областного центра. Он подошёл к японской иномарке потерпевшего, в которой на переднем пассажирском сидении находилась ранее не знакомая ему гражданка. Реализуя свой корыстный умысел, злоумышленник открыл водительскую дверь автомобиля и, высказав в адрес находившейся в салоне женщины угрозу применения насилия, велел покинуть салон, что последняя и сделала. После этого обвиняемый скрылся на похищенном автомобиле, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению.
При производстве предварительного следствия собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.
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