Полицейские в областном центре раскрыли кражу велосипеда

8 октября в отдел МВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что у него похитили велосипед.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, коим оказался гражданин 1988 года рождения. Выяснилось, что потерпевший оставил велосипед без присмотра, чем воспользовался злоумышленник.

Двухколесное транспотное средство обнаружено и изъято, в скором времени имущество будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.