Полицейские в областном центре раскрыли кражу велосипеда
8 октября в отдел МВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что у него похитили велосипед.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, коим оказался гражданин 1988 года рождения. Выяснилось, что потерпевший оставил велосипед без присмотра, чем воспользовался злоумышленник.
Двухколесное транспотное средство обнаружено и изъято, в скором времени имущество будет возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
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