За нарушение ПДД житель Южно-Курильска предстанет перед судом
39-летний житель Южно-Курильска пойдет под суд за управление транспортом в состоянии опьянения.
Следователями ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу установлено, что постановлением мирового суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения, обвиняемый был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
Однако водительское удостоверение фигурант не сдал. В органы ГИБДД с заявлением о сдаче удостоверения, либо его утраты гражданин также не обращался. То есть, решение суда о лишении его права управления транспортными средствами не исполнил.
2 сентября нынешнего года гражданин сел за управление транспортным средством, на котором передвигался по населенному пункту, пока не был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на улице Заречной.
Согласно акта освидетельствования на месте было установлено состояние алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,236 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Поскольку обвиняемый с данным результатом не согласился, он был направлен на медицинское освидетельствование в больницу. Медицинское обследование также подтвердило, что перед тем, как сесть за руль, гражданин употреблял спиртное.
Таким образом, обвиняемый, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, игнорируя решения суда, заведомо осознавая свои неправомерные действия, направленные на создание реальной угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения, совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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