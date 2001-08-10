На пьяного водителя в Южно-Сахалинске завели уголовное дело
Сотрудники ДПС в районе улицы Науки города Южно-Сахалинска остановили автомобиль японского производства.
За рулем находился 27-летний житель села Дальнее, который был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Несмотря на явные признаки, выразившиеся в стойком запахе спиртного, шаткой походке, несвязной речи и вызывающего поведения, гражданин от освидетельствования отказался.
В ходе дельнейшего разбирательства выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав сроком на 2 года.
В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят и до решения суда помещен на спецстоянку.
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