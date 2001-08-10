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14:56, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
11 октября, примерно в 23 часов 35 минут, 18-летний водитель, автомобиля Toyota Crown, двигался в северном направлении по улице Комсомольской в областном центре. В районе дома № 279 –А не справился с управлением и совершил наезд на стоявшие справа у края проезжей части автомобили Subaru Legacy и Nissan Disel.
В результате дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Crown получил телесные повреждения, а его пассажир 20 – летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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