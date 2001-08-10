В автомобиле 32-летнего невельчанина нашли наркотики

В ночь на 12 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе улицы Гайдука областного центра был остановлен внедорожник японского производства, под управлением 32-летнего жителя Невельска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре салона автомобиля полицейскими было обнаружено 3 свертка с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Предположительно наркотические вещества изъяты и направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.