Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2018
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В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
13:59, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В автомобиле 32-летнего невельчанина нашли наркотики

В ночь на 12 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе улицы Гайдука областного центра был остановлен внедорожник японского производства, под управлением 32-летнего жителя Невельска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре салона автомобиля полицейскими было обнаружено 3 свертка с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Предположительно наркотические вещества изъяты и направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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