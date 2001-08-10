1250 пачек незадекларированных сигарет изъяли сахалинские таможенники

При досмотре рыбопромыслового судна в порту Корсаков сахалинские таможенники обнаружили 1250 пачек незадекларированных сигарет. Возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

Рефрижератор «Сарган» убывал на промысел из порта Корсаков. При досмотре сахалинские таможенники обнаружили 2,5 ящика сигарет (2500 пачек). В декларации о судовых припасах была указана только половина фактически обнаруженного товара (1250 пачек).

Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Проводится административное расследование, устанавливается виновное лицо и стоимость товара. Незадекларированные табачные изделия изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.